Agenti immobiliari . Percorso per professionisti

Prenderà il via il 2 aprile la nuova edizione del corso destinato a chi vuole avviare una attività autonoma come agente immobiliare, organizzato da Iter Innovazione Terziario, l’agenzia formativa di Confcommercio Umbria che proprio quest’anno compie 30 anni di attività. Il corso per agenti immobiliari, che ha una durata di 150 ore, è preparatorio e propedeutico per sostenere l’esame presso la Camera di Commercio. È riconosciuto dalla Regione dell’Umbria ed ha validità su tutto il territorio nazionale. Nel corso della sua lunghissima esperienza Innovazione Terziario ha formato centinaia di agenti immobiliari. La collaborazione con Fimaa, l’associazione degli agenti immobiliari aderente a Confcommercio, e la qualità dei docenti, ha consentito ad Iter di vantare la più alta percentuale di allievi promossi all’esame finale. Il corso è articolato in 2-3 lezioni settimanali di 3-4 ore, dal lunedì al giovedì, con orario 14.30- 17.30/18.00. Si svolge per il 50% delle ore in presenza e per il restante 50% in didattica a distanza sincrona. Per info: Roberta Costantini: 075.518491 o 075.38889428, [email protected], www.innovazioneterziario.it