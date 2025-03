Afor, quattro milioni per l’Altotevere

CITTÀ DI CASTELLO - Investimenti che sfiorano i 4 milioni di euro per il territorio da parte di Afor, l’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria che nell’ambito del Programma di sviluppo rurale (Psr). L’Afor sta portando avanti la gestione della risorsa idrica anche in Altotevere con una serie di progetti che includono l’adeguamento tecnologico e l’incremento della sicurezza delle condotte principali nel comune di Citerna, tra San Giovanni e Santa Fista (completi al 75%) e da Carsuga a Fontepeglia-Cassina (al 35%). "I progetti – ha dichiarato l’amministratore unico Manuel Maraghelli – mirano a migliorare l’efficienza della distribuzione dell’acqua, a ridurre le perdite e garantire un approvvigionamento adeguato per agricoltura e comunità locali, senza tralasciare la promozione della sostenibilità ambientale". In Altotevere è stato inoltre stipulato l’appalto, i lavori dovranno iniziare a breve, per la costruzione di una stazione idroelettrica e il ripristino della capacità di accumulo dell’invaso in località Tre Ponti (Montone). Già ultimate le opere di adeguamento e potenziamento della rete irrigua sul comparto Tevere I, che ha visto anche l’installazione di macchinari a Città di Castello Sud, Niccone e Carpina, Citerna e San Giustino.