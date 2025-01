Affittacamere abusivo scoperto nel cuore di Todi

TODI – Prosegue l’azione di controllo delle strutture ricettive presenti sul territorio per contrastare l’abusivismo. Un’attività, quella portata avanti dalla polizia locale guidata dal Maggiore Giuseppe Padricelli, che è ormai a regime da oltre un anno, con oltre venti imprese sanzionate, pressoché tutte nell’extralberghiero. Stavolta i controlli congiunti di polizia locale e carabinieri del Nas hanno scovato un affittacamere irregolare in pieno centro storico. Nella giornata di mercoledì, infatti, è stata sottoposta a verifica un’attività che pubblicizzava la propria attività sulle piattaforme di promozione turistica e che è risultata priva della segnalazione certificata di inizio attività e del CIN, il codice identificativo nazionale introdotto con la legge regionale 23/2024. Una norma, quest’ultima, che punta proprio al contrasto dell’abusivismo e che, attraverso la domanda da presentare al Ministero del Turismo, vuole assicurare una maggiore trasparenza del mercato ed anche una forma di tutela, in termini di sicurezza e qualità, per i turisti ospiti.

Al proprietario, di nazionalità straniera, è stata comminata una sanzione di 5.000 euro, con la trasmissione dei dati anche alla Guardia di Finanza per i rilievi di natura fiscale e all’Ufficio Tributi del Comune per il recupero e l’adeguamento delle imposte e tasse municipali. La struttura dovrà ora provvedere alla regolarizzazione presso il Suape, pena la chiusura dell’attività ricettiva. L’attività di controllo, anche su richiesta delle associazioni di categoria, proseguirà con l’avvio della stagione turistica.

S.F.