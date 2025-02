ACQUASPARTA Ilaria, professione commerciante, ad Affari Tuoi di Stefano De Martino accetta l’offerta del ‘dottore’ e porta a casa 35mila euro, ma il suo pacco ne conteneva 100mila. Ilaria, affiancata dal fratello Paolo, ha giocato una partita intelligente, in particolare quando il ‘dottore’ le ha proposto il cambio del suo pacco numero 2 scelto all’inizio del gioco contenente 5 euro, scambiato con il 9 della Toscana che conteneva 100mila euro. "In quei momenti – ha commentato Ilaria – ho pensato se seguire il cuore o la testa consapevole che tornare a casa a mani vuote è brutto, per cui accetto i 35mila euro del dottore e poco importa se il mio contiene 100mila euro".

Nella puntata di lunedì sera la 47enne di Acquasparta, il cui inizio altalenante sembrava non promettere nulla di buono sulla scorta delle offerte del dottore, piuttosto contenute, è stata brava in ogni caso a giocarsi la finale di partita nel migliore dei modi e tutto sommato vincente. Si va verso lo sprint finale quando Ilaria, dopo aver rifiutato altre offerte al terz’ultimo pacco accetta il cambio lasciando il pacco 2 iniziale scambiato con il pacco numero 9, quello contenente i 100mila euro. Pacco quest’ultimo che Ilaria preferisce non aprire ma accettare i 35 mila euro, l’offerta del dottore.

C.Lu.