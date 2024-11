“Affari e solidarietà“: "Aiuto agli imprenditori"

Ci sono già una cinquantina di associati che fanno parte di svariati settori dell’imprenditoria e dell’artigianato che si uniscono e fondano una nuova associazione. Si chiama “Affari e solidarietà“ A & S, raggruppa diverse categorie e settori che qui formano una rete per lo sviluppo professionale: "Far crescere i rispettivi business impegnandosi a dar vita a iniziative di solidarietà sociale". La presentazione di questa nuova realtà è avvenuta nella serata di martedì in biblioteca a Città di Castello da parte del presidente Bruno Bianchi, della vice Paola Baldicchi e degli altri membri del direttivo (Gianmarco Bianchi, Mirko Amadori, Alessandro Maestri, Alessio Bravi e Massimiliano Citti). "Abbiamo individuato l’esigenza di creare qualcosa di diverso nel panorama associativo locale: non solo una rete di business, ma una comunità che sappia coniugare lo sviluppo professionale con un impegno concreto verso la ricerca medico-scientifica di alto livello", precisa Bruno Bianchi. Un progetto che sappia coniugare "il successo professionale e il dovere sociale che devono coesistere: è per questo che abbiamo voluto aggiungere una forte dimensione di responsabilità, dedicando una parte significativa delle nostre attività alla raccolta fondi per la ricerca", aggiunge il presidente. L’obiettivo di A & S è dunque quello di "creare una rete dinamica di conoscenze, collaborazioni, sinergie tra aziende, professionisti e realtà industriali" nel nome dello "sviluppo condiviso".