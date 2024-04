Afc Foligno, vittoria nel finale . E Terni Fc resta a una lunghezza

ACF

BRANCA

ACF 4-3-3: Lori; Zichella (42’ st Tortoioli), Sedran, Nuti, Le. Benedetti; Bruschi, Mattia, Settimi (32’ st Di Cato); Khribech (52’ st Tempesta) D’Urso (38’ st De Sanctis), Calderini (32’ st Rocchi). A disp: Bonomo, Moracci, Brunetti, Kuqi. All: Manni.

BRANCA 5-3-2: Sergiacomi; Patrignani, Matarazzi, Giambi (48’ st Roscini), Lilli (42’ st Berettini), Sorbelli (19’ st Fondacci); Biagiotti, Lo. Benedetti, De Iuliis (25’ st Gatti); Marchi, Fastellini (32’ st Soumahoro). A disp: Lapazio, Bontempi, Giacometti, Marchi. All: Lisarelli.

Arbitro : Bartolucci di Città di Castello.

Marcatori : 35’ st Rocchi, 54’ Di Cato.

Note: spettatori 300 circa. Espulsi al 48’ st Mattia per proteste e al 50’ st Biagiotti per fallo di gioco. Ammoniti: Sedran, Patrignani, Sergiacomi. Angoli: 10-6.

Tra l’Acf Foligno si decide tutto nel concitato finale, grazie ai gol realizzati da Rocchi e Di Cato gettati in campo da Manni poco dopo la mezzora della seconda frazione di gioco. I regalano alla capolista tre punti pesantissimi che consentono a Lori e compagni di tenere il Terni Fc a una lunghezza. Basta e avanza questo finale di partita per capire l’equilibrio che c’è stato tra l’Acf, obbligata a vincere, e il Branca (da sottolineare la prestazione degli uomini di Lisarelli), un collettivo di valore, con singoli bravi e un grosso bagaglio di esperienza per il campionato di Eccellenza. Quanta fatica, però, per scardinare la retroguardia eugubina che fino al momento del vantaggio dei padroni di casa era riuscita a tenere testa all’Acf, volenterosa ma con qualche errore di troppo, in particolare nella finalizzazione dell’azione. "Ormai in dirittura di arrivo a primeggiare saranno tre partite pressoché identiche a questa con il Branca. Devo elogiare la squadra – ha commentato Manni – che in campo ha fatto di tutto per sbloccare il risultato che è cambiato negli ultimi dieci minuti. A rompere l’equilibrio – ha concluso sono stati i due subentrati ma il merito di questo successo è di tutta la squadra".

"La forza della capolista è indiscutibile ma devo dire altrettanto che il Branca – è stato il commento di Andrea Lisarelli – anche dopo aver subìto gol ha provato a reagire. Ma gli ultimi dieci minuti abbiamo subìto il doppio svantaggio e rimediato una espulsione". Nella prima frazione da segnalare la conclusione di Calderini deviata in angolo, la conclusione di D’Urso alta sopra la trasversa, un’altra bordata di Calderini respinta da Sergiacomi e una inconrata di Marchi alta sopra la traversa. La partita si è infiammata intorno alla mezzora. Gol di Rocchi (appena entrato), al 35’ del secondo tempo, su suggerimento di Zichella e al 54’ quando Di Cato anch’esso subentrato: dopo un accenno di parapiglia ha depositato la sfera alle spalle del portiere ospite.

Carlo Luccioni