Afas, cambiano i vertici. Al posto di D’Acunto ora c’è Diotallevi

Il nuovo presidente di Afas è Francesco Diotallevi, già vicepresidente nel precedente mandato. Le farmacie comunali cambiano assetto: dopo il Consiglio di cda il ruolo di vice è stato infatti affidato a Francesco Dottorini, mentre come Garante del Codice Etico è stata riconfermata Cristina Merli, mantenendo lo stesso ruolo del precedente mandato. "Ringrazio il sindaco di Perugia per questo incarico e la fiducia accordatami – afferma Diotallevi –-, ringrazio il presidente passato, l’avvocato Antonio d’Acunto. Con entusiasmo accolgo questo ruolo continuando assieme alla dottoressa Cristina Merli e al direttore Raimondo Cerquiglini il precedente mandato nell’ottica della sostenibilità economica e sociale di Afas. Do, inoltre, il benvenuto all’avvocato Francesco Dottorini, nuovo vicepresidente. Gli obiettivi principali di Afas per il prossimo triennio saranno lo sviluppo e il consolidamento territoriale delle proprie sedi, le attività sociali legate alla celebrazione del cinquantesimo anno dalla nascita dell’azienda e l’ulteriore aumento dei servizi al cittadino"

Afas è un’Azienda di Servizi, integrata con le strutture del territorio deputate alla tutela della Salute, che vuole mettere al centro il cittadino, portatore di un diritto e di un bisogno. L’azienda crea da anni valore attraverso la fusione delle sue due anime: quella sociale e quella imprenditoriale.

Nata nel 1973 come Azienda Municipalizzata per la gestione di quattro Farmacie, ora consta di undici sedi proprie, distribuite in tutto il territorio comunale, e di tre sedi in gestione per conto dei comuni di Città della Pieve, Magione e Todi. In convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, l’attività della Farmacia è il presidio sanitario più a portata dell’utente e più facilmente raggiungibile, sia per gli orari di apertura che per la diffusione nel territorio.