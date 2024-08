Aereo contro terrapieno. Feriti pilota e passeggero. Terzo incidente in due mesi

Poteva essere un’altra tragedia. La terza nel giro di poco più di due mesi, la seconda in neanche 48 ore. Due uomini, di 49 e 65 anni, sono rimasti feriti nello scontro dell’ultraleggero su cui viaggiavano con il terrapieno a lato di una strada. L’incidente è avvenuto ieri mattina, intorno alle 9, in un campo adiacente all’aviosuperficie Castelvieto di Montemelino, nel comune di Magione. Lo schianto segue di poche ore quello in cui hanno perso la vita due abbruzzesi e che si è verificato giovedì mattina a Terni. Ma il 17 giugno scorso un altro velivolo era precipitato improvvisamente al suolo schiantandosi nel territorio del comune di Corciano, tra San Mariano e Solomeo, provocando la morte dei due perugini.

Questa volta, per fortuna, le cose sono andate diversamente: i due feriti, il 49 di Corciano e il 65enne di Piegaro, sono stati condotti ospedale, al Santa Maria della Misericordia. Hanno riportato diverse ferite e fratture, ma fortunatamente non sono in pericolo d vita. L’incidente, come detto, è avvenuto ieri mattina intorno alle 9. Pilota e passegguero erano in fase di decollo dall’aviosuperficie di Castelvieto. Non è chiaro cosa sia accaduto, anche se l’ipotesi più accreditata è che si tratti di un guasto tecnico, sta di fatto, però che l’ultraleggero non sarebbe riuscito ad alzarsi in volo: sarebbe finito fuori pista concludendo la propria corsa in un campo, contro la sponda del terrapieno di un fosso. I due sono usciti in maniera autonoma dal velivolo e sono stati sccorsi dagli operatori del 118 che li hanno trasportati in ospedale, in codice rosso il 65enne, in codice giallo il 49enne.

Al Santa Maria della Misericordia sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti e alle cure del caos: entrambi sono stati riscontrati traumi da urto ma, fortunatamente, le loro condizioni seppur serie non preoccupano. Ora sono in corso accertamenti sull’incidente da parte delle autortà così da ricostruire cosa sia accaduto in quei drammatici idstanti.

È il terzo incidente in poco più di due mesi in Umbria che vede coinvolti ultraleggeri con quattro uomini che hanno perso la vita.