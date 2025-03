"Advisor esterno per fare subito chiarezza"

E sulla sanità va avanti il botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Ieri in Consiglio regionale, il centrodestra ha presentato un’interrogazione per avere chiarimenti sull’affidamento a un soggetto esterno "per svolgere un assessment economico finanziario e patrimoniale della Regione con particolare riferimento al perimetro del servizio sanitario regionale, di 140mila euro oltre iva per al massimo 45 giorni. Attività dunque di un soggetto privato sembrerebbe sovrapporsi all’attività svolta istituzionalmente da un soggetto pubblico nazionale preposto peraltro all’effettuazione di detta attività di supporto per le Regioni". La consilgliera della Lega, Donatella Tesei, ha ricordato a questo proposito che "per queste attività è stato previsto un costo a carico della Regione (per incarico ad Agenas) di 300mila euro, erogato per stati di avanzamento: 100mila nel 2022, 150mila per il 2023 e 50mila per le attività previste a conclusione del progetto nel 2024. Agenas – ha ricordato : è un ente pubblico non economico di rilievo nazionale e si configura come organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale, svolgendo attività di ricerca e di supporto nei confronti del ministero della Salute, delle Regioni". L’assessore Tommaso Bori ha risposto che "con l’insediamento della nuova Giunta è stata portata avanti una operazione di verità sui conti della sanità. A fine esercizio finanziario 2024, preso atto delle difficoltà evidenziate dal Ministero e di un potenziale disavanzo strutturale, abbiamo ritenuto necessario svolgere approfondimenti urgenti sullo stato di salute dei conti. Un scelta normale in qualunque avvicendamento – ha detto Bori –, per verificare eventuali aree di inefficienza e per porre le basi del nuovo piano sanitario, che la precedente Giunta non ha predisposto. Anche alla luce dei tagli per 40 milioni di euro nei trasferimenti verso l’Umbria, abbiamo individuato un soggetto terzo che potesse approfondire le cause delle criticità esistenti per risolverle rapidamente. Procedendo poi alla razionalizzazione complessiva del sistema. L’urgenza di affidare questo incarico è legata anche al risultato economico del sistema sanitario: se quello del quarto trimestre si attesta in disavanzo si potrebbero avere ripercussioni".