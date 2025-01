’Adotta una formella’ lungo le strade cittadine

GUBBIO – Si chiama "Adotta una formella" l’iniziativa di Rotary Club e Comune di Gubbio in programma per sabato 25 gennaio alle 17,30 presso la sala Trecentesca di Palazzo Pretorio. Un momento per condividere lo stato attuativo del progetto "Percorso letterario diffuso", il viaggio affascinante tra arte e letteratura dedicato a Gubbio e guidato dalle parole dei grandi autori del passato: 40 formelle in ceramica, con dimensioni 40 x 30 centimetri, calligrafate, miniate e decorate in oro, verranno installate nelle vie e piazze eugubine, a segnare un itinerario di parole ed emozioni di chi si è lasciato ispirare dal fascino della città di pietra.

"Crediamo fortemente nella validità di questa idea - spiega il presidente del Rotary Club Gubbio David Passeri - un progetto che lega il mondo della scuola e dell’artigianato di pregio alla letteratura e perfino al turismo, collegando passato, presente e futuro. È fondamentale considerare il progetto anche dal punto di vista promozionale, costruendo l’identità del luogo. Si tratta di un prezioso progetto corale, un impegno d’amore verso la nostra bella Gubbio".