Adesso Perugia ha una "gemella digitale"

PERUGIA - Presentato alla sala dei Notari il “gemello digitale” di Perugia, la versione virtuale del capoluogo, modellata su dati provenienti da diverse fonti, come sensori, applicazioni, database comunali, droni e altri dispositivi. Una simulazione della città reale che può aiutare a monitorarne numerosi aspetti e a renderne più efficiente la gestione La costruzione del Digital Twin è avvenuta per fasi. In quella preliminare è stata effettuata una scansione sottosuolo, soprasuolo e aerea del territorio. La piattaforma racchiude informazioni e dati geolocalzzati utili al governo del territorio, ai cittadini e in prospettiva anche alle imprese che vorranno utilizzarla per lo sviluppo delle loro attività.