Adeguamento tecnologico delle varie dotazioni

Rinnovata la strumentazione tecnologica del Palazzo del Popolo. Installati un nuovo videoproiettore e telecamere in alta definizione, monitor per la regia e il palco relatori, implementata anche la dotazione del sistema audio con nuove casse e microfoni. Con la nuova attrezzatura tecnologica in dotazione e i relativi software potrà essere assicurata anche una migliore qualità e prestazione dei collegamenti da remoto e delle dirette streaming dei convegni e degli eventi che si tengono a Palazzo del Popolo."Un investimento importante – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Piergiorgio Pizzo – che ci consente di migliorare sensibilmente la qualità dei servizi offerti dal Palazzo del Popolo, che viene utilizzato non solo per ospitare importanti convegni, meeting ed eventi di carattere nazionale ma anche incontri e manifestazioni organizzate dalle associazioni cittadine. Nel corso di questi anni – prosegue – sono inoltre stati realizzati sulla struttura interventi di efficientamento energetico"