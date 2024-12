Addio Paolo Pennesi motore e anima del “Cantamaggio“

Il Cantamaggio e la città di Terni piangono Paolo Pennesi, scomparso a 79 anni. "Maggiaiolo e motore per molti anni del consiglio direttivo", così lo ricorda l’Ente Cantamaggio Ternano. Una colonna, viene definito sui social, che ha portato avanti una delle più antiche tradizioni della città: "Impegnato nella realizzazione dei carri, nel lavoro all’interno dell’Ente come consigliere, come segretario, come amico". I funerali stamattina alle 10.30 nella chiesa di Campomicciolo a Terni. "L’edizione 2025 del Cantamaggio spero possa omaggiare Paolo Pennesi nel migliore dei modi" è l’auspicio di Francesco Filipponi, capogruppo del Pd in Consiglio comunale a Terni.