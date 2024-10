Addio a Vincenzo Manni, il ’ternano’ che sfornava le pizze in centro

CITTÀ DI CASTELLO – Se n’è andato all’età’ di 87 anni Vincenzo Manni, da tutti conosciuto come il Ternano, storico titolare della pizzeria al taglio in corso Vittorio Emanuele che per oltre mezzo secolo ha gestito assieme alla moglie Stefania. Questa inossidabile coppia che ha servito pizza al taglio a intere generazioni di tifernati rimarrà nel cuore di molti. Grande appassionato di calcio e tifoso della Ternana, Vincenzo ha sempre esibito in negozio bandiera e foto ricordo della mitica promozione in serie A dei rossoverdi di Corrado Viciani nel 1972, ma nel cuore ha sempre avuto anche i colori biancorossi del Città di Castello grazie all’amicizia con il compianto Siviero Sensini, che andava in pizzeria con la squadra dopo ogni vittoria casalinga. "Un pezzo della storia, dei costumi e delle tradizioni di intere famiglie tifernati cresciute con la piacevole consuetudine della passeggiata per il corso con un gustoso trancio della sua pizza…", dice il sindaco Luca Secondi. I funerali si svolgono oggi alle ore 14,30 nella parrocchia di Santa Maria Maggiore.