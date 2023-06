Addio a Eric ’Chico’ Nicchi: sarebbe stato Primo Capitano dei Ceri 2024

GUBBIO – Commozione in città per la prematura scomparsa di Eric ’Chico’ Nicchi, 56 anni. Se ne è andato da Primo Capitano della Festa dei Ceri del prossimo anno, un sogno cui teneva moltissimo impeditogli prima dal Covid (era stato estratto per l’edizione 2021), poi il male lo aveva costretto a posticiparlo in attesa di tempi migliori. Chico era una persona splendida, cordiale, disponibile con tutti, il sorriso stampato sul volto e l’amicizia vissuta come valore. Amante della città e delle sue tradizioni, santubaldaro, attaccato alla famiglia, pilota di auto storiche. "Le chiavi della città te le consegno idealmente, oggi che questa città l’hai lasciata. Ti ricordo con un affetto immenso", così il sindaco Stirati. "La Famiglia dei Santubaldari ed i ceraioli tutti – ha dichiarato il presidente Ubaldo Minelli – piangono la prematura scomparsa del Chico". Ieri la salma è stata trasferita nella Chiesa dei Muratori, i funerali avranno luogo domani, 12 giugno, alle 15 nella Chiesa di San Pietro. Condoglianze infinite alla moglie, ai figli, alla mamma ed ai familiari tutti.