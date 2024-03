Addio a Claudio Tobia. Bandiera della Ternana e del tifo rossoverde

Nella notte tra venerdì e sabato è venuto a mancare Claudio Tobia, ex allenatore della Ternana che ha scritto pagine indimenticabili della storia rossoverde. “Lu Cinghiale“, come veniva affettuosamente chiamato dai tifosi delle fere, a luglio avrebbe compiuto 81 anni. Memorabile la vittoria della sua Ternana nello spareggio contro il Chieti per la promozione in Serie C/1, disputato al “Manuzzi“ di Cesena l’11 giugno del 1989 alla presenza di 15mila tifosi rossoverdi. Con le Fere Tobia, ricordato anche dal Comune, ha collezionato 123 panchine tra Serie B, C/1, C/2 e D, oltre a quelle nel settore giovanile dove, come ricordato dalla società sul proprio sito, ha lanciato molti calciatori che hanno poi raggiunto la Serie A. Nella storia del club è stato, per presenze, secondo solo a Corrado Viciani. Tobia, di origini abruzzesi, dopo il lungo girovagare per l’Italia sia come calciatore che come allenatore, si è stabilito a Terni con la famiglia. Cresciuto calcisticamente a Pescara, la sua città di nascita, dove come calciatore ha esordito in Serie C nella stagione sportiva 1962/63, ha iniziato la propria carriera di tecnico nel 1974 coronata dalla chiamata in Serie A nell’Avellino, come vice di Luis Vinicio, nel campionato 1981/82. Con gli irpini centrò una storica vittoria, 3 a 0, nel derby col Napoli. Ieri, contro il Cosenza, la Ternana ha giocato con il lutto al braccio e il Liberati ha reso omaggio a Tobia con un lungo applauso. Le esequie domani, alle 15, nella chiesa di San Giovanni Battista a Marsciano.

Massimo Ciaccolini