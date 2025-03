Ad Assisi i ’Giusti tra le Nazioni’. Riconoscimento a Lina Berellini. Salvò fratello e sorella ebrei

Doppio appuntamento, domani, per la Giornata europea dei Giusti. Alle 10.30, nelle sale del Museo della Memoria, la cerimonia di consegna dell’onorificenza di Giusto tra le Nazioni per l’Umbria - che si aggiunge agli altri 14, riconosciuti dallo Yad Vashem - alla memoria di Lina Berellini. L’iniziativa è organizzata dal Museo della Memoria Assisi 1943-1944 e dall’Ambasciata di Israele in Italia, con la consegna ai familiari di Lina Berellini del riconoscimento.

Nel Museo della Memoria di Assisi sono già ricordati coloro che si sono distinti durante gli anni bui della Seconda guerra mondiale, nascondendo e salvando centinaia di ebrei: monsignor Giuseppe Placido Nicolini, don Aldo Brunacci, padre Rufino Niccacci, Luigi e Trento Brizi, suor Giuseppina Biviglia, suor Ermella Brandi, don Federico Vincenti e Gino Bartali. Lina Berellini, originaria di Valfabbrica e poi residente in Assisi, in quegli anni terribili a Perugia come bambinaia si prese cura di Fiorella e Sergio Calef, proteggendoli dalla persecuzione antiebraica e dalla deportazione.

Nel pomeriggio, alle 16.30, inoltre, il Museo della Memoria, Assisi 1943-1944 sarà rinnovato il legame con la città di Tonara, il paese di padre Michele Todde, santuarista della Basilica di San Francescano e membro della rete clandestina che salvò ad Assisi circa trecento ebrei. Ci sarà la deposizione del "crogiuolo sardo" e la dedicazione dell’albero di "Giusto dell’Umanità" proprio a padre Todde; a seguire ci sarà la presentazione del libro "Padre Michele Todde, dalla Sardegna ad Assisi, una vita a servizio degli altri", scritto da Maurizio Pretta, curato da Costantino Floris. Ne parleranno il vescovo Domenico Sorrentino, don Michelino Luisi, parroco di Tonara, e padre Felice Autieri.

Maurizio Baglioni