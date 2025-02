"Ad alta voce in classe: perché fa la differenza"

Professore, leggere in compagnia porta benefici? Perché è importante la lettura ad alta voce? "Sì. Esistono diversi modi per farlo, come ad esempio la lettura ad alta voce o i silent reading (eventi ai quali si partecipa lasciando da parte i telefoni e leggendo in silenzio). La lettura ad alta voce invece arricchisce le nostre idee e sviluppa il pensiero critico attraverso il confronto con le persone, ci aiuta a capire meglio gli altri ed i loro sentimenti, amplia il lessico e migliora la scrittura: a scuola si dovrebbe dedicare più tempo a questa fondamentale attività".

Come riesce un libro a stimolare la mente? "Il nostro cervello viene stimolato dalle storie, allenano molte aree cerebrali. Ad esempio: immaginate un cane acciambellato sulle scale di un palazzo. Lì vive anche un signore che, ogni mattina, lo calcia per passare. Il cane però un giorno inizia a ringhiare all’uomo, che spaventato scappa correndo. Sapete che nel momento in cui stavate immaginando l’uomo correre, si sono attivate le aree motorie del vostro cervello, quelle che si attivano quando voi stessi correte?"

A scuola, come si può invogliare a leggere? "Ad esempio inserendo la lettura ad alta voce da parte degli insegnanti come pratica didattica quotidiana, oppure organizzando incontri in cui vengono consigliati libri, o anche attraverso iniziative innovative come maratone di lettura, incursioni letterarie o assaggi di libri."