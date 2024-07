Acquisti già definiti e altri in arrivo

FOLIGNO – In settimana con l’apertura ufficiale delle operazioni di mercato, l’Acf Foligno potrebbe definire, quasi in maniera definitiva, il nuovo volto del collettivo che da matricola parteciperà al campionato di serie D. Oltre ai nomi nuovi già citati che arriveranno alla corte di Alessandro Manni, il ds Filippo Petterini conta di chiudere le operazioni relative all’arrivo di altri tre giovani, destinati ad indossare la casacca dell’Acf. L’esterno basso Edoardo Sottil e il portiere Laerte Tognotti: entrambi 2005 dovrebbero arrivare dalla Fiorentina; il terzo arrivo è Pietro Maselli che nella passata stagione ha vestito la maglia del Borgosesia. Sempre per quanto riguarda gli Under, dal Sansepolcro dovrebbe ritornare Tommaso Piermarini ex Foligno. Per gli altri acquisti è opportuno ricordare che l’Acf ha ottenuto già il ‘sì’ da parte dei vari Simone Tomassini, Lorenzo Schiaroli, Edoardo Ceccuzzi e Yeiner Pupo Posada. Per quanto riguarda il mercato in uscita nelle ultimi ore Flavio Currieri è passato al Cannara e Matteo Brunetti all’Angelana. In settimana l’Acf definirà anche gli ultimi dettagli relativo al trasferimento in prestito di Samuele Zichella al Siena. Rimane di attualità l’idea di portare all’Acf il centrocampista Endurance Imande Omohonria, la scorsa stagione allo Sporting Trestina. Tra i riconfermati i vari, Lori, Nuti, Benedetti, Mattia, Sedran, Settimi, D’Urso, Khribech, Di Cato, Calderini. Oltre al mercato l’Acf guarda con interesse alle strutture sportive. Sono stati avviati i lavori per la realizzazione a Sportella Marini di due campi da calcio, uno in erba e l’altro in sintetico. Un investimento di circa 650mila euro (550mila euro finanziati con il bando ‘Sport e Periferia’ e 100mila cofinanziati dalla sodalizio folignate). "L’obiettivo – spiega il presidente Paolo Zoppi – è realizzare a Sportella Marini un piccolo ‘Viola Park’ per rimanere legati alla Fiorentina, con la quale abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione. Rapporto che continueremo a mantenere con il comune di Valtopina, il cui impianto diventerà il quartiere generale della prima squadra".

Carlo Luccioni