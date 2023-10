Acquedotto da salvare. Parte la raccolta-fondi. I promotori: "(ri)Diamo vita agli Arconi"

Si chiama "(ri)Diamo vita agli Arconi". E’ la campagna di crowdfunding promossa dal Circolo Ponte d’Oddi allo scopo di raccogliere risorse per ripulire i sentieri che portano agli archi dell’Acquedotto medievale di Perugia, nell’area adiacente ai quartieri di Ponte d’Oddi e San Marco (località Spinello). L’acquedotto, lungo all’incirca 4 km, fu costruito nel 1254 per condurre l’acqua da monte Pacciano alla Fontana Maggiore e fu terminato nel 1280. Oggi sono ancora visibili le arcate ricostruite nel corso dei secoli in stile medievale, ma questi preziosi ruderi sono ormai coperti dai rampicanti. Il progetto si propone di ripulire l’intera area circostante le arcate, così da rendere maggiormente fruibile la loro vista e i relativi percorsi di avvicinamento che consentirebbero di "godere al meglio l’opera architettonica e il paesaggio circostante, di grande impatto naturalistico e dal potenziale richiamo turistico ancora inespresso". La campagna di crowdfunding ha il volto di Mauro Casciari che ha lanciato un video in perugino per sostenere il progetto. Raccolti in poco tempo oltre 500 euro, ma l’obiettivo è raggiungere la cifra di 10mila euro. "Il Circolo da sempre ha cercato di portare l’attenzione su questo tratto di Acquedotto medievale, come la partecipata conferenza di sabato 7 ottobre - spiega il presidente Maurizio Cervino -. Una risorsa culturale e turistica per questo territorio, che potrebbe vedere la nascita di un percorso ciclopedonale da Monte Pacciano alla Fontana Maggiore. Tramite il consigliere Zuccherini abbiamo suggerito la sistemazione per i pedoni di via Riccitelli, ma ad oggi i sentieri che portano agli arconi (che non versano in un buono stato) vanno ripuliti e ridisegnati, così da poterli tornare a visitare. Non avendo ricevuto segnali positivi da parte dell’Amministrazione, abbiamo deciso di attivare un crowdfunding e chiedere l’aiuto per la promozione a Mauro Casciari".