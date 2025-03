Acqua Montedoglio al Trasimeno: "Un deciso passo in avanti"

Un "deciso passo in avanti" verso la firma dell’accordo di programma tra Umbria e Toscana per l’utilizzo delle acque provenienti da Montedoglio per il lago Trasimeno. L’assessora regionale umbra Simona Meloni e quella toscana Stefania Saccardi hanno parlato giovedì a Roma, presso il Masaf (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste), delle questioni centrali dell’agricoltura. Durante la giornata è stato affrontato anche il tema dell’cccordo di programma tra Umbria e Toscana per l’utilizzo delle acque provenienti da Montedoglio a favore del lago Trasimeno. L’assessora regionale alle politiche agricole, Simona Meloni, insieme al consigliere regionale Cristian Betti, ha rappresentato le urgenze del settore agricolo umbro al ministro Francesco Lollobrigida, portando sul tavolo le priorità della regione. Nel corso della riunione, ha inoltre avuto un proficuo confronto con l’assessora toscana Stefania Saccardi, finalizzato a sbloccare il rilascio delle acque di Montedoglio verso il Lago Trasimeno, segnando un concreto progresso nella cooperazione tra le due regioni. Tra i temi presentati al ministro Lollobrigida "la questione della risorsa idrica e la sua scarsità, ma anche i danni degli agenti atmosferici che sempre più frequentemente colpiscono gli agricoltori - spiega l’assessora Meloni -. Ho chiesto attenzione per un maggiore coinvolgimento delle Regioni per le questioni relative alla gestione delle risorse e dei bandi europei, a cominciare dai fondi per le filiere, alle ristrutturazioni, agli investimenti, all’accesso al credito e al ricambio generazionale che, in Umbria, è un tema molto importante per il futuro del settore primario. Inoltre ho chiesto un intervento rapido per arginare i ritardi sui pagamenti di Agea". A margine dell’incontro con il ministro, l’assessora Meloni e il consigliere Betti hanno avuto un confronto, organizzato nei giorni scorsi, con l’assessore regionale della Toscana Stefania Saccardi. "È stata l’occasione per riprendere in mano l’accordo di programma sulle acque di Montedoglio destinate al Lago Trasimeno anche alla luce della visita dei giorni scorsi del Commissario straordinario Nicola Dell’Acqua che viene sempre informato sugli sviluppi - spiega Meloni - Nei prossimi giorni rivedremo insieme la bozza definitiva così da poter arrivare quanto prima alla firma che sbloccherà la risorsa idrica per il Trasimeno".