Acf Foligno, terzo ko in trasferta: "Meritavamo il pareggio"

FIGLINE 2 ACF FOLIGNO 1

FIGLINE: Pagnini, Ciraudo, Simonti, Milli, Francalanci, Borghi (1’ st Cavaciocchi), Zellini, Aprili (21’ st Dama), Gozzerini (14’ st Ciravegna), Torrini, Bruni (35’ st Noferi). A disp.: Daddi, Dama, De Pellegrin, Gozzini, Carlucci, De Ferdinando. All.: Brachi.

ACF FOLIGNO: Tognetti, Zichella, Cesaretti (37’ st F. Nuti), Ceccuzzi, Grea, Schiaroli, Settimi (45’s. t. Pupo Posada) Panaioli, Tomassini, Khribech, Calderini (35’ st Di Cato). A disp.: Bulgarelli, Mancini, Santarelli, Mattia, Maselli, Porzi, All.: Manni.

Arbitro: Boccuzzo di Reggio Calabria.

Marcatori: 8’ pt Panaioli, 10’ pt Bruni, 44’ st Cavaciocchi.

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti Torrini, Simonti, Dama, Panaioli, Tomassini, Khribech. Angoli: 3-3.

FIGLINE VALDARNO - A distanza di oltre quattro mesi, l’Acf Foligno a Figline conosce la terza sconfitta lontano dal Blasone. Un passo falso arrivato a conclusione di una partita disputata su un terreno di gioco al limite della praticabilità che per gli uomini di Alessandro Manni era cominciata nel migliore dei modi, con il vantaggio siglato in avvio da Panaioli, pareggiato dopo un paio di minuti dai padroni di casa, con Bruni. Pareggio che ha messo le ali ai padroni di casa anche se l’Acf si è vista annullare al 26’ un gol di Khribech per un presunto fuorigioco. Nella seconda frazione è stata ancora l’Acf a fare la partita ma quando il risultato di parità sembrava ormai il risultato possibile, proprio all’ultimo minuto, Cavaciocchi ha regalato ai toscani tre punti davvero pesantissimi.

"Dispiace aver interrotto questa lunga striscia di risultati positivi in trasferta – commenta il diesse Filippo Petterini –. Sconfitta che premia oltremisura il Figline e penalizza fortemente l’Acf, forse non brillante come nel recente passato ma meritevole di un sacrosanto pareggio. Così è il calcio, voltiamo pagina non senza recriminazioni e andiamo avanti".

Tornando alla cronaca, la partita si sblocca dopo 8 minuti dal fischio iniziale: azione di Calderini dalla bandierina la palla arriva in area e Panaioli realizza. Tempestiva la reazione del Figline che dopo due minuti con Bruni, che di testa infila alle spalle di Tognetti, ristabilisce la parità. Nei secondi 45 minuti ci prova senza successo dalla distanza, si arriva verso la fine con grosso nervosismo in campo ma non succede più niente fino al 44’ quando da un altro calcio piazzato il Figline, con Cavaciocchi, mette a segno il gol del definitivo 2 - 1.

Carlo Luccioni