Acf Foligno al lavoro. Si prepara per il Branca

FOLIGNO - In attesa della ripresa delle ostilità dopo la lunga pausa pasquale, la capolista Acf Foligno continua a lavorare nel tentativo di ripresentarsi al via con tutti gli effettivi recuperati e dopo aver ricaricato le batterie in vista di un appassionante finale di stagione. Gli uomini di Alessandro Manni saranno subito impegnati al Blasone contro il Branca. Un ostacolo molto delicato che l’Acf Foligno deve superare a pieni voti per continuare a mantenere le distanze dal Terni Fc, l’unica formazione rimasta a tenere testa alla capolista. Un motivo in più per continuare a mantenere e, se possibile, migliorare il ritmo delle ultime apparizioni. Con Settimi e soci impegnati in un autentico tour de force decisivo per lo sprint finale della stagione. Per evitare cali di tensione, Manni continua a sollecitare i singoli e il collettivo a lavorare sodo consapevole che ogni errore potrebbe essere fatale. E proprio per mantenere il ritmo ieri l’altro ha disputato un’amichevole con la Primavera del Perugia. Intanto, in società c’è soddisfazione per la partecipazione di Samuele Zichella al Torneo delle Regioni con la Rappresentativa umbra Under 19. Rappresentativa alla quale partecipa anche Tommaso Nissim del Foligno Calcio.

C.Lu.