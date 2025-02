Acf beffata dal Gavorrano. In vantaggio, poi il ko

Follonica Gavorrano 2 Acf Foligno 1

FOLLONICA: Manrrique Antonini, Morelli, Pignat, Matteucci, Masini, Pino, Kondaj (25’ st Souare), Tatti (29’ st Scartabelli), Lo Sicco, Zona (29’ st Bramante), Arrighini (38’ st Giustarini). A disp.: Romano, Gianneschi, Brunetti, Pimpinelli, Cret. All.: Masi.

ACF FOLIGNO: Tognetti, Santarelli (42’ st Ferrara), Zichella (28’ st Grassi), Ceccuzzi, Grea, Schiaroli, Mancini (22’ st Di Cato), Panaioli, Tomassini, Khribech, Pupo Posada (38’ st F. Nuti). A disp.: Bulgarelli, Cesaretti, G. Nuti, Mattia, Porzi. All.: Manni.

Arbitro: Iudicone di Formia

Marcatori: 36’ pt Pupo Posada, 41’ pt Tatti, 17’ st Pino.

Note: ammoniti Kondaj, Lo Sicco, Pignat, Arrighini, Mancini, Schiaroli.

FOLIGNO - Giornata “no“ per l’Acf Foligno. Gli uomini di Alessandro Manni dopo il doppio successo casalingo, ieri sono stati fermati dal Gavorrano a conclusione di una partita che Tomassini e soci hanno provato a raddrizzare senza esito. Una sconfitta che brucia perché sul finale una punizione, calciata proprio da Tomassini, ha scheggiato la traversa che ha negato il pareggio all’Acf. E pensare che l’undici folignate al 36’ della prima frazione di gioco con Pupo Posada era riuscito ad andare in vantaggio. Ferito nell’orgoglio il Gavorrano nel giro di cinque minuti è riuscito a riequilibrare il risultato. Situazione che, se da un lato ha messo le ali alla compagine maremmana, dall’altra ha complicato le cose all’Acf che per il resto del primo tempo ha accusato il colpo. Gli umbri sono stati costretti a rinunciare a Settimi infortunato e a Calderini squalificato. Defezioni che, in qualche modo, hanno pesato sul rendimento della squadra che solo nel finale della partita ha cercato disperatamente il pareggio, risultato che meglio avrebbe rispettato quanto fatto dalle due squadre sul terreno di gioco. Nonostante la sconfitta l’Acf mantiene il terzo posto della graduatoria. Come detto, il risultato si sblocca al 36’ quando Pupo Posada infila sfera alla spalle del portiere toscano. Vantaggio che dura appena 5 minuti perché al 41’ Tatti non concede scampo a Tognetti. Ripresa con il Gavorrano deciso a trovare il vantaggio che lo trova al 17’ con Pino. L’Acf ci prova ma come detto la punizione di Tomassini incoccia la trasversale.

Carlo Luccioni