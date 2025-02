Accordo di collaborazione tra Oma e Meccanotecnica

FOLIGNO Oma Tonti di Foligno e Meccanotecnica Umbra di Campello sul Clitunno, le due eccellenze umbre operanti nel settore aerospaziale, firmano un memorandum d’intesa per rafforzare la cooperazione e conquistare i mercati internazionali. Un progetto di collaborazione "volto ad esplorare possibili sinergie in ambiti di interesse comune per valorizzare le rispettive capacità industriali e sviluppare nuove opportunità su mercati internazionali". Questa sinergia non solo potenzia la gestione operativa del business per le due aziende, entrambe socie dell’Umbria Aerospace Cluster, ma favorisce anche lo sviluppo dell’indotto. "La collaborazione con un partner di rilievo come Mtu Group – spiega Umberto Nazzareno Tonti, presidente Oma - ci consentirà di consolidare la nostra presenza internazionale ed ottimizzare la gestione delle commesse a livello mondiale, al contempo metteremo la nostra decennale esperienza e know-how aerospaziale al servizio di Mtu". "L’ accordo ci permette di compiere – commenta Carlo Pacifici presidente e Ceo di Mtu - un passo significativo nell’aerospace, in cui il nostro gruppo può svolgere un ruolo rilevante, sfruttando al meglio le sinergie con un’azienda di prestigio come Oma".