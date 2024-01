Accoltellamento del 14enne. Tutti identificati

I giovanissimi coinvolti nell’accoltellamento di un 14enne a Ellera di Corciano sarebbero stati identificati. A rivelare i volti, a cui associare poi un nome, sarebbero serviti i filmati delle telecamere di videosicurezza dell’area commerciale dove il fatto, a più riprese, si è verificato. Secondo quanto accertato, due gruppi di minorenni si sarebbero prima fronteggiati in un parco, quindi davanti a un bar, in un centro commerciale. Dove i presenti hanno assistito a scena piuttosto concitate con un fuggi fuggi lungo i corridoi della struttura, finché inseguiti e inseguitori non sono usciti. Nel parcheggio di fronte, dove si affacciano altri negozi, le due fazioni si sono incontrate e scontrate nuovamente. In quel momento, il quattordicenne è stato ferito all’addome da un fendente. Il giovanissimo è stato portato in ospedale da dove è uscito dopo una notte di ricovero. Mentre la polizia procedeva a sentire testimoni e a vagliare i filmati. L’accoltellamento rappresenta uno dei più gravi fatti che si sono verificati nella zona.

Un’area, quella commerciale di Ellera, che viene tenuta sotto controllo costantemente dalle forze dell’ordine, anche per la concentrazione di giovanissimi e per il verificarsi di situazioni a rischio che vede coinvolti gruppi di adolescenti. Proprio in questi luoghi, avevano agito i componenti di una presunta “baby gang“ che estorcevano denaro ai coetanei. Proprio per elevare il livello di sicurezza, i centri commerciali si sono dotati di sistemi di controllo particolarmente potenziati, con oltre cinquanta occhi elettronici.

elleffe