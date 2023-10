"Accoglienza rurale a Perugia: l'appeal dell'Umbria" L'Umbria sbarca per la prima volta al TTG Travel Experience con Coldiretti e Terranostra, per promuovere il turismo rurale e le sue ricchezze agroalimentari. Un'occasione per valorizzare l'Umbria e le sue tante sfaccettature. L'agriturismo conta in Umbria 1.414 strutture.