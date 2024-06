Accessibilità del centro. Un questionario

Per iniziativa della University of Twente (Paesi Bassi), in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, Todi è stata individuata quale caso di studio per una tesi di laurea sull’accessibilità nei centri storici medievali. Iniziativa alla quale l’amministrazione comunale ha assicurato da subito il suo supporto così da poter disporre di un’analisi scientifica dei punti di criticità ma anche di potenziale forza sui quali intervenire per migliorare la mobilità nel centro storico. Primo passo di questo lavoro è la diffusione di un sondaggio online che viene proposto a tutta la cittadinanza. Si tratta dello step iniziale della tesi di laurea di Philip P.J. Kirchin, studente del Corso di Laurea in Ingegneria Civile dell’Università olandese. La ricerca è svolta con il Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell’Università di Perugia sotto la supervisione scientifica del professor Massimiliano Gioffrè e dell’architetto Alessandro Bruni, presidente della sezione umbra dell’Istituto Nazionale di Urbanistica. "Non possiamo che essere grati alle due Università per aver scelto la città di Todi – sottolinea il sindaco Ruggiano – invitiamo i cittadini a dedicare 10 minuti alla compilazione del questionario online che può rappresentare un’ulteriore occasione di ascolto utile al progressivo miglioramento del nuovo piano di mobilità. A quest’ultimo stiamo lavorando in attesa dell’entrata in funzione dei nuovi ascensori da Porta Orvietana ai Giardini Pubblici e della realizzazione di due nuove aree di sosta collegate dalle due nuove linee urbane gratuite istituite di recente". L’analisi dei dati raccolti costituirà l’occasione per avere una fotografia realistica della percezione che i cittadini hanno rispetto all’accessibilità del centro storico e per andare poi a proporre soluzioni.

