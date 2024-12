Acceso l’Albero di Francesco: "Porti pace e solidarietà"

Con la benedizione del Cardinale Gualtiero Bassetti e l’accensione dell’albero e del presepe realizzati sulla piazza Inferiore e della videoproiezione sulla facciata della chiesa superiore, si sono aperti i festeggiamenti natalizi presso la Basilica di San Francesco. Intervenuti il Custode fra Marco Moroni, Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria e sindaco di Assisi, Stefan Leiter, sindaco di Laion in Val Gardena, Carlo Suani, portavoce della provincia di Bolzano, l’artista Filip Moroder Doss. L’albero è stato infatti donato dal Comune di Laion (BZ) ed è alto 12,5 metri. Le palline che lo addobbano portano il nome dei benefattori che permetteranno a tante famiglie in difficoltà di trascorrere un Natale sereno. Il presepe, realizzato a mano, in legno di tiglio, è opera degli artisti Filip Moroder Doss e Thomas Comploi. La videoproiezione è realizzata da EnelX grazie al sostegno del Comune di Assisi e introduce alle prossime celebrazioni per gli 800 anni del Cantico delle creature. La proiezione contiene un doppio messaggio a partire da due delle strofe del componimento: quello del perdono, in sintonia con il cuore del messaggio che i frati del Sacro Convento hanno scelto per questo Natale, e il tema della natività. "Quest’anno la nostra comunità francescana sente con particolare responsabilità l’appello del mondo a promuovere la pace e la riconciliazione. Sono realtà raggiungibili e alla nostra portata, se ci crediamo con perseveranza" dice fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento. La cerimonia, preceduta dalla Santa Messa officiata dal Cardinale Bassetti, è stata animata dai canti del coro "Le stelle di Natale", diretto da fra’ Maurizio Lenti.