Accensione dell’albero di Gubbio “Clic“ del Corpo dei vigili del fuoco

Il Natale è ormai quasi alle porte e Gubbio è pronta a vestirsi a festa. L’abito più bello, però, gli eugubini lo mettono al monte Ingino, che anche per quest’anno accoglierà le luci dell’Albero di Natale più grande del mondo. Ieri si è tenuta la presentazione della cerimonia di accensione presso la sala Consiliare di palazzo Pretorio, alla quale hanno partecipato il sindaco Vittorio Fiorucci, l’assessore al Turismo Paola Salciarini, il presidente del Comitato degli Alberaioli Giacomo Fumanti e il vicario diocesano don Mirko Orsini. La notizia attesa da tutti riguardava ovviamente chi sarà il testimonial della 44esima accensione dell’Albero di Natale più grande del Mondo, che sarà il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che "incarna al massimo grado i valori del lavorare insieme, del sacrificio, dell’abnegazione, della condivisione di principi ed obiettivi volti a garantire la sicurezza di chiunque sia in pericolo, nel rispetto dei valori morali fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione, quali il diritto alla vita, la dignità della persona, la pace e la solidarietà". Come ogni anno, l’accensione si terrà il 7 dicembre, con una cerimonia in piazza 40 Martiri la cui conduzione, per la prima volta, sarà affidata a Fabio Vagnarelli e Davide Calabrese degli Oblivion, con l’immancabile partecipazione di Ubaldo Gini e Silvia Procacci.

Ad aprire la serata, che inizierà alle 17.30, saranno gli Sbandieratori di Gubbio che saluteranno i presenti; a seguire si avvicenderanno ospiti musicali a partire dalla cantante Sara Jane Ceccarelli accompagnata dai musicisti Paolo Ceccarelli e Lorenzo de Angelis. Inoltre, per la prima volta a Gubbio, si esibiranno i bambini e i ragazzi del Coro del “Grillo d’Oro“ di Pesaro diretti dal Maestro Gabriele Foschi. Verrà poi presentata una performance unica, dedicata allo spirito degli Alberaioli, che ha coinvolto tutte le scuole di danza della città di Gubbio con la collaborazione del coreografo Luca Magnoni, la regia video di Claudio Sannipoli e la voce di Francesca Ciavaglia. L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali social network ufficiali del nostro Comitato (Facebook, YouTube, Instagram, X: link ai social nel nostro sito www.alberodigubbio.com), su Trg (canale 13 DTT) e online su www.trgmedia.it e www.arancialive.com.

Federico Minelli