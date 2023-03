“Accade in primavera“ Cascata d’ iniziative

Tre mesi di appuntamenti per un totale di 56 iniziative da oggi a mercoledì 21 giugno. Ecco il programma di “Accade in primavera a Spoleto“, il cartellone di eventi organizzati dal Comune in collaborazione con le associazioni e le istituzioni del territorio dedicati alla musica, al teatro, alle letture, all’arte, alle iniziative per bambini e famiglie e allo sport. In programma 10 iniziative culturali e teatrali tra cui Spoleto by light, un tour serale alla scoperta della nuova illuminazione degli attrattori culturali in cui sarà possibile ammirare "Sculture nella Città", dalla "Colonna del Viaggiatore" di Arnaldo Pomodoro, a "Spoleto 1962" di Nino Franchina, "Stranger III" di Lynn Chadwick e "Colloquio Spoletino" di Pietro Consagra, oltra a piazza Duomo, la Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo e Palazzo Collicola. Tra le iniziative teatrali è da segnalare Spoleto sul Palco, la prima edizione della rassegna che si terrà al Teatro Caio Melisso dove si esibiranno quattro compagnie amatoriali di Spoleto. Il sipario si alzerà con con Invecchjianno Impazzenno, seguirà la Compagnia La Mandarina con Il metodo Kessler, La Traussa con Plinio Guerrini, lu meju de li becchini e la Compagnia Dilettarti con Passeggiando sulla collina con Edgar e Fabrizio. Anche quest’anno non mancherà la settimana di studio a cura della Fondazione Cisam, che dal 13 al 19 aprile, proporrà incontri su Il tempo nell’Alto Medioevo. Dal 2 al 6 maggio, al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, si terrà la Settimana Internazionale della Danza, l’unico concorso italiano riconosciuto a livello Internazionale. Torna anche la Corsa dei Vaporetti, da venerdì 16 a domenica 18 giugno.