“Accade d’estate“ C’è Roy Paci a San Nicolò

Per “Accade d’estate a Spoleto” arriva al Complesso monumentale di San Nicolò il Caliente Tour di Roy Paci e Aretuska. Il concerto Omaggio alla Natura è in programma domani alle 21.15, un evento, organizzato da Umbria Green Festival insieme al Comune, che vuole raccontare l’estate in un evento musicale unico e travolgente, per toccare anche i temi della sostenibilità ambientale e della tutela della natura in modo nuovo ed empatico. “Roy Paci & Aretuska- Caliente tour” è il nuovo live di Roy Paci con la sua rinnovata formazione di musicisti, un live carico di una prorompente energia, con un upgrade di una selezione di brani degli 8 album del repertorio di Roy Paci & Aretuska . La formazione è composta da Roy Paci (voce, tromba e flicorno) il suo MC Moreno Turi, Nico Roccadamo (drums), Emanuela Curtona (basso), Marco Di Martino (chitarra), Massimo Marcer (tromba) e Francesco Cangi (trombone).