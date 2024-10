“Accabadora” apre la stagione autunnale del cinema-teatro Astra

l cinema teatro Astra di San Giustino inaugura la stagione autunnale con l’anteprima del tour per il Centro-Italia di “Accabadora”, spettacolo tratto dall’omonimo libro con cui Michela Murgia vinse il Premio Campiello nel 2009: sarà in scena domani alle 21.30 in esclusiva regionale. Protagonisti Andrea Congia (foto), che firma anche la drammaturgia, alla chitarra classica e synth, e Marta Proietti Orzella, voce e giocattoli sonori: un concerto narrativo, ispirato alla storia del libro, che racconta di Maria, bambina indesiderata, adottata da Bonaria, una sarta che è anche un’accabadora, la donna che accompagna i moribondi nel loro ultimo viaggio. Maria cresce accanto a Bonaria e impara tutto ciò che c’è da sapere sul significato della morte e dell’amore. Il concerto narrativo è co-prodotto da Casa di Suoni e Racconti, nata nel 2015 con scopo di “liberare” le storie dei libri, facendole viaggiare dalle pagine alla performance live e dal Crogiuolo, compagnia che punta sull’innovazione e la scelta di temi di forte attualità. Info e prenotazioni al 349 3191176 o alla mail: [email protected]