Abel Ferrara al Love Film Festival con “Padre Pio“

Sarà il regista di culto statunitense Abel Ferrara (nella foto) la super star del “Love Film Festival“ in arrivo a Perugia da venerdì 16 a domenica 18 giugno con un cartellone di film, eventi e dibattiti declinati sui due temi di ambiente e spiritualità.

Il colpo grosso è stato svelato ieri dal direttore artistico del Festival, Daniele Corvi, che ha annunciato anche la presenza al Festival dell’attrice Elena Lietti, volto sempre più apprezzato del cinema italiano, ammirata di recente in film come “Siccità“, “Le otto montagne“ e “Il grande giorno. Entrambi saranno a Perugia nella giornata finale.

Autore di film amati e controversi che narrano storie di religione, redenzione, peccato, tradimento e violenza, Ferrara sarà al Festival per accompagnare la proiezione del nuovo e attesissimo fil “Padre Pio“ che domenica prossima 18 giugno verrà proiettato in anteprima al cinema Méliès, dopo la presentazione alle “Giornate degli autori“ a Venezia. Interpretato da Shia LaBeouf, il film è la storia di Padre Pio da Pietrelcina, il santo delle stimmate e dei miracoli nella versione di Abel Ferrara che si concentra su un momento particolare. Il 1920, a San Giovanni Rotondo: un periodo in cui Padre Pio attraversa una crisi nella sua ricerca spirituale. In sala sarà ospite anche uno degli attori del cast, Luca Lionello.

Elena Lietti sarà invece alle 18 alla Sala dei Notari in occasione della proiezione di “Siccità“ di Paolo Virzì. Altri ospiti del Love Film Festival saranno Paolo Genovese, Cristina Comencini, Serena Grandi e Marco Bocci.

S.C.