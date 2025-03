Abbigliamento “Marchini Uomo“ rinnova la boutique

“Marchini Uomo“ dopo 32 anni si rinnova e malgrado la congiuntura economica in questo momento poco favorevole al comparto del commercio, l’azienda di San martino in Campo ha deciso di investire per creare una location più al passo con i tempi e ancora più accattivante. "Il nostro show room - spiega Marco Marchini - è da sempre attento alle esigenze del cliente con prodotti di qualità e mai scontati". Taglio del nastro con brindisi domani e domenica dalle 16 per festeggiare e vedere in anteprima le nuove collezioni.