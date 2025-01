Abbandonano rifiuti, scattano 31 multe grazie alle fototrappole

GUALDO TADINO – L’impegno del Comune contro l’abbandono illecito dei rifiuti continua con risultati tangibili, grazie a un’efficace strategia di monitoraggio e controllo. In collaborazione con il Comando di Polizia Locale ed ESA, l’amministrazione Comunale ha potenziato le azioni contro questo fenomeno che compromette la bellezza e la qualità dell’ambiente, installando anche fototrappole in diverse aree sensibili del territorio. Tra la fine dello scorso anno e i primi giorni del 2025, grazie alle immagini registrate dalle fototrappole e alle intercettazioni documentali all’interno dei rifiuti, alcuni trasgressori sono stati identificati e sanzionati.

Nel 2024, sono state emesse 31 sanzioni, grazie alle prove raccolte che hanno consentito di risalire con precisione agli autori degli illeciti. Questi dispositivi innovativi, che registrano immagini e video in tempo reale, sono stati posizionati in punti strategici dove si verificano frequentemente abbandoni di rifiuti, con l’obiettivo di prevenire e reprimere comportamenti dannosi per il nostro ambiente.