A Visioninmusica c’è Mike Dawes, virtuoso della chitarra

Sul palco di Visioninmusica arriva stasera uno dei chitarristi fingerstyle moderni più creativi al mondo: Mike Dawes (nella foto). Il virtuoso musicista britannico, nominato “Best Guitar Player in the world” dalle riviste specializzate, si esibirà in un concerto da solista alle 21 all’Auditorium Gazzoli. Sarà un’occasione per ammirare dal vivo i movimenti delle dita di Mike Dawes: il chitarrista è noto infatti per oltrepassare i limiti della normale esecuzione, osare e utilizzare ogni parte dello strumento, come se non ne fosse altro che un prolungamento.

Nel 2023 il suo arrangiamento di Somebody That I Used to Know – le cui esibizioni su YouTube vantano milioni di visualizzazioni – è stato inserito nella lista delle “100 migliori canzoni di chitarra acustica di tutti i tempi” da “Guitar World Magazine”. Dawes ha inciso inoltre con vincitori di Grammy Awards e artisti presenti nella Rock n’ Roll Hall of Fame, ha partecipato a film e trasmissioni televisive (tra cui Better Call Saul), a colonne sonore di videogiochi. Biglietti in prevendita su Vivaticket.it.