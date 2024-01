A tutto pop “UmbriaCon“, due giorni super

Fervono i preparativi all’Umbriafiere. I grandi padiglioni del Centro fieristico regionale sono pronti ad accogliere gli eventi, le attività e i tanti ospiti del mondo dei comics, dei games e dell’intrattenimento multimediale che caratterizzeranno la prima edizione di “UmbriaCon“: è la nuova manifestazione dedicata alla cultura pop in tutte le sue sfaccettature che sabato e domenica proporrà un cartellone rutilante di videogames, street art, fumetti, giochi da tavolo, musica, spettacoli con protagonisti cosplayer, artisti, autori, disegnatori e giocatori, all’insegna della creatività, del divertimento e della passione.

Aperta non stop nelle due giornate dalle 9.30 alle 19.30, “UmbriaCon“ è organizzata dall’azienda Fidelio con il patrocinio di varie istituzioni, Regione in testa, e ha tutte le intenzioni di entrate subito nel panorama dei grandi eventi internazionali del settore. Per farlo offre un programma ricchissimo (da consultare sul sito umbriacon.com) con aree dedicate al fumetto, ai giochi da tavolo, di carte e di ruolo, ai videogames, alla street art. Ci saranno spazi per i cosplayer, con la possibilità di scattare foto a tema, dall’universo di Star Wars agli eroi Marvel e DC, passando per il fantasy del Signore degli Anelli e del Trono di Spade. Ci saranno iniziative con le case editrici, con gli autori e disegnatori per signing sessions, dediche, incontri dal vivo, conferenze e dibattiti, panel, gare per cosplayer con tanto di giuria e stand gastronomici.

Tra gli ospiti ci saranno Kevin Eastman (foto sopra), creatore delle Tartarughe Ninja, che inizia qui il tour mondiale per celebrare i 40 anni delle sue creazioni e che sabato alle 10 sarà anche alla cerimonia d’apertura. E poi Sio, autore italiano rivelazione, Ciruelo, illustratore del gioco di carte “Magic The Gathering“, David Lloyd, disegnatore del fumetto cult “V per Vendetta“, Donald Soffritti, Davide Romanini, Paolo Barbieri che firma l’illustrazione simbolo. E poi musica con Cristina D’Avena, un incontro con l’attore Maccio Capatonda (foto sotto) sui nuovi linguaggi dell’intrattenimento mentre gli studenti del triennio di Fumetto e Illustrazione del Nuovo Istituto di Design di Perugia nelle due giornate presenteranno le loro Illustrazioni e sessioni di disegno dal vivo.

I biglietti (disponibili sul sito) costano 15 euro e 7 il ridotto e c’è anche la formula di abbonamento completo a 28 per adulti e 11 euro sotto gli 11 anni.

Sofia Coletti