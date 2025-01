“A tu per tour“. Giunta in visita nelle frazioni

PANICALE “A tu per tour“ è il nome del progetto di comunicazione e partecipazione che il Comune di Panicale avvierà con la Giunta, che sarà presente nelle varie frazioni "per ascoltare i cittadini e capire eventuali necessità". "Tutti gli appuntamenti – fanno sapere dal Comune – saranno dalle 9 alle 10.30. Queste iniziative sono rivolte ai cittadini, affinché possano porre domande o richieste riguardanti i servizi comunali ma senza dover andare loro alla sede di Panicale, saranno i referenti a raggiungere le comunità". Un esperimento di vicinanza che necessariamente si svolge nelle ore mattutine, così come gli uffici sono di norma aperti al mattino. Il primo incontro è previsto nell’area verde di Colle San Paolo il 15 gennaio. A seguire, per le frazioni di Colgiordano, Gioveto, Olmini e Le Mura l’appuntamento è al circolo di Colgiordano il 12 febbraio. Per le località di Mongiovino e Casa Paolinami l’incontro sarà alla tensostruttura il 12 marzo. L’incontro con i cittadini del capoluogo si terrà invece il 16 aprile nei locali dell’ex circolo in piazza Umberto I. Si prosegue poi con Casalini, Cerreto, Mirabella e Via della Parti con un incontro il 14 maggio i. Quindi Tavernelle il 16 giugno . Macereto il 16 luglio;. Colle Calzolaro il 17 agosto e Missiano il 17 settembre.