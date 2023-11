A Torgiano la mostra su Duilio Cambellotti

“Duilio Cambellotti. Infiniti mondi” è il titolo della mostra a cura di Maria Grazia Marchetti Lungarotti e Francesco Tetro che è stata appena inaugurata al Muvit - il Museo del Vino di Torgiano dove si potrà visitare fino al primo marzo. In un comune percorso di ricerca dei due archivi privati di Duilio Cambellotti, a Latina, e della Fondazione Lungarotti, a Torgiano, l’esposizione (nella foto) si snoda attraverso 61 opere, tra scultura, arte grafica e medaglistica, realizzate dall’artista romano tra il 1898-99 e la fine degli anni Cinquanta, a testimoniare la poliedricità del maestro di arti grafiche e arti visive, nato nel 1876 e scomparso nel 1960. Le opere sono integrate da un gruppo di stoffe tessili del XIX-XX secolo collezionate da Cambellotti, aperto al fascino dell’arte tessile orientale. I temi prediletti esposti a Torgiano spaziano dalle arti decorative ceramiche e bronzee alla grafica degli ex libris, dalla pubblicità commerciale a quella teatrale, dall’interesse per il dinamismo fino ai progetti di fontane.