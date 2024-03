A Spoleto torna il Concorso del Lirico Sperimentale

Ci siamo, si apre oggi il 78° Concorso Comunità Europea del Lirico Sperimentale “A. Belli” e tutto è pronto per accogliere i candidati al Teatro Nuovo: centinaia di giovani artisti sono infatti arrivati a Spoleto per partecipare al rinomato concorso per giovani cantanti lirici e alle audizioni collegate. I candidati provengono davvero tutto il mondo, da paesi con culture e tradizioni diverse, che spaziano da tutta Europa fino a Australia, Azerbaigian, Canada, Cina, Giappone, Guatemala, Russia, Turchia e Ucraina. A valutarli sarà una giuria di prestigio, presieduta dal celebre soprano Luciana Serra e composta dal basso-baritono Nicola Ulivieri (vincitore del Concorso del Lirico nel ’95), dal critico musicale Giancarlo Landini e dai direttori artistici dello Sperimentale, il direttore Michelangelo Zurletti e il condirettore Enrico Girardi. Il Concorso – che negli anni ha lanciato grandi nomi della lirica internazionale – si concluderà sabato quando verranno decretati i cantanti vincitori, mentre domenica 10 e lunedì 11 marzo a Villa Redenta si svolgeranno le audizioni collegate al concorso di canto.

I vincitori del Concorso (nella foto la scorsa edizione con Katia Ricciarelli) e i cantanti selezionati alle audizioni parteciperanno per due anni al Corso di avviamento al debutto che si terrà ad aprile e trascorreranno tutto il periodo a Spoleto, popolando strade, locali, bar e hotel. Saranno preparati da insegnanti prestigiosi in tutte le discipline legate alla loro attività futura per poi debuttare nei teatri di Spoleto e dell’Umbria nell’ambito della Stagione Lirica 2024 a settembre.