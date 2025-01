SPELLO L’opposizione chiede "trasparenza e correttezza" e per protesta abbandona l’aula consiliare. Nel corso della seduta di ieri del Consiglio comunale il gruppo “Iniziativa civica progetto Spello“ ha abbandonato, in segno di protesta, l’aula. "Un atto dimostrativo - spiega il capogruppo Simone Tili insieme ai consiglieri Federica Menghinella e Nazzareno Fuso - a seguito dell’atteggiamento della maggioranza che svuota di significato il nostro ruolo di consiglieri di opposizione e, soprattutto, lede il principio di trasparenza e correttezza istituzionale e partecipazione democratica. Le nostre proposte, pur rispettando i percorsi previsti, sono state più volte rinviate, escluse dal dibattito o addirittura non inserite all’ordine del giorno. Tutto questo senza alcuna spiegazione. La conferenza dei capigruppo è stata convocata con un preavviso di appena due giorni e la mozione del nostro gruppo, già approvata in seconda commissione, inspiegabilmente non è stata inclusa nell’ordine dei lavori, nonostante le rassicurazioni ricevute". I consiglieri d’opposizione denunciano anche ritardi nella consegna della documentazione relativa gli atti in discussione e dell’affissione all’albo pretorio della convocazione del Consiglio comunale.