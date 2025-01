A Riccardo Vescovi la delega all’organizzazione del Giubileo

PERUGIA – Riccardo Vescovi, capogruppo in consiglio comunale di Anima Perugia e consigliere della Provincia di Perugia, ha ricevuto dalla sindaca Vittoria Ferdinandi, la delega alle celebrazioni del Giubileo della chiesa Cattolica e dell’Ottavo Centenario del passaggio di San Francesco. "Questo incarico rappresenta per me una grande responsabilità, accolta con entusiasmo e piena dedizione".

Vescovi ha evidenziato che "queste celebrazioni rappresentano un’importante occasione di riflessione sui valori universali di pace, speranza e solidarietà. Questi valori, profondamente radicati nella storia e nell’identità di Perugia, sono parte integrante dell’eredità spirituale di San Francesco e dell’insegnamento di Aldo Capitini".

Perugia si prepara ad accogliere migliaia di pellegrini e giovani da ogni angolo del mondo, e Vescovi ha ribadito "l’importanza di trasformare la città in un simbolo di pace e dialogo. Questa è un’opportunità unica per mostrare non solo la bellezza di Perugia, ma soprattutto il suo spirito di accoglienza e apertura al mondo".