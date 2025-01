A Palazzo Pretorio festa per il ’Premio Bandiera’

GUBBIO – Si terrà sabato 1° febbraio alle ore 17.30, nella Sala Trecentesca di Palazzo Pretorio, la cerimonia di consegna del Premio Bandiera di Gubbio. A riceverlo saranno il Corpo della Guardia di Finanza ed il direttore del TG1 Gian Marco Chiocci e il Corpo della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza, in occasione del loro 250esimo anno, perché con professionalità e spirito di sacrificio che animano le donne e gli uomini in divisa sono sempre al servizio del Paese, difendendo l’integrità e la stabilità del Paese e del nostro sistema economico. Gian Marco Chiocci, figura di spicco del giornalismo italiano, alla guida della testata Tg1, accompagna l’informazione del nostro Paese senza mai dimenticare la Città di Pietra. Questo premio, soprattutto le persone premiate che si sono avvicendate in questi anni, esprime il nostro modo di vivere al servizio della nostra comunità. Ogni anno per questa occasione viene commissionata ad un artista di fama nazionale la realizzazione di una pregevole e raffinata cartella: per l’anno 2024, la Cartella d’Autore è stata realizzata da Aldo Drudi, designer romagnolo.