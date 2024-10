FOLIGNO È Carlo Mattioli, priore del Contrastanga, il ‘priore dei priori’ e quindi il vincitore del Premio intitolato a Maurizio Metelli. Il riconoscimento è stato consegnato durante la serata delle Premiazioni che si è svolta a Palazzo Candiotti, come da tradizione, al termine della stagione. Per il Gareggiare dei Convivi sono stati premiati il Rione Contrastanga e il Rione Badia, primi a giugno e a settembre. Per il miglior corteo il premio al Contrastanga, sia per l’edizione della Sfida che della Rivincita. A Mattia Zannori e alla scuderia del Rione Ammanniti sono andati il premio del giro più veloce dell’anno, il premio ‘dottor Valentino Sardini’ e il premio ‘Roberto Valentini’. Il premio ‘Lancia d’argento Marcello Formica’ e Anelli d’argento sono andati al Rione Ammanniti. Premiati i i primi tre classificati delle Quintane: Cassero, Spada e Giotti per la Sfida e per la Rivincita primo il Rione Ammanniti con Mattia Zannori in sella a Franceschina, secondo Luca Innocenzi in sella a Easy Secrets e terzo il Rione Badia con il cavaliere Lorenzo Melosso, in sella a Texas Cactus. La serata si è conclusa con la firma dell’Albo delle Vittorie, realizzato dal maestro calligrafo Giampiero Bianchini, dai Priori vincitori delle ultime edizioni. Grande la soddisfazione espressa da parte di tutti i vincitori dei riconoscimenti.