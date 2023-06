A ’Orvieto diVino’ c’è il ministro Tutela, qualità e degustazioni Faccia a faccia con Lollobrigida

È tutto pronto per l’edizione 2023 di ’Benvenuto Orvieto diVino’ che quest’anno avrà, sabato 10 giugno, un ospite di eccezione: il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida (nella foto). ’Benvenuto Orvieto diVino 2023’, appuntamento organizzato dal Consorzio tutela vini, si svolgerà su tre giornate, da venerdì 9 a domenica 11 giugno. Sarà sabato 10 giugno la giornata clou della manifestazione. Si inizierà alle 10 al San Giovenale con una prima masterclass unica nella storia dei vini orvietani, dal tema "Viaggio nel tempo. L’Orvieto doc in 13 annate". A seguire una seconda masterclass su "I vini dolci della Doc Orvieto". Degustazioni che saranno guidate dal presidente mondiale degli enologi e presidente del comitato scientifico ’Benvenuto Orvieto diVino’, Riccardo Cotarella, che sarà accompagnato da Kerin O’Keefe e da Christian Eder.

La giornata proseguirà con la degustazione dei vini orvietani aperta anche al pubblico nella sala Expo del palazzo del Capitano del Popolo. L’altro grande momento di sabato 10 giugno sarà il convegno ’Orvieto 2023. Nuove strategie di marketing e comunicazione’. Si terrà nella Sala dei 400 del Palazzo del Capitano del Popolo, con l’intervento anche del ministro Lollobrigida. Al termine del convegno si terrà la cerimonia dell’apposizione della mattonella celebrativa in via Duomo. La tre giorni orvietana si completerà con la cena degli ambasciatori americani del vino di Orvieto, nella serata di venerdì 9 giugno, mentre per la mattinata di domenica 11 giugno – che coincide con il Corpus Domini – gli ospiti del Consorzio potranno ammirare il corteo storico e religioso dalla terrazza del palazzo comunale.

Cla.Lat.