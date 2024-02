Nuovo polo scolastico sempre più realtà a Norcia. La Provincia di Perugia, infatti, ha approvato il progetto definitivo del primo lotto di interventi che porterà alla realizzazione di un unico complesso capace di ospitare la scuola primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Si tratta di opere già finanziate, che prevedono una spesa complessiva di 21.919.212 euro. In aggiunta alle strutture scolastiche è prevista, successivamente, la costruzione di un secondo lotto relativo al palazzetto dello sport. Il progetto è stato illustrato nella sala Digipass di Norcia. Nell’incontro promosso dalla Provincia, la presidente Stefania Proietti ha parlato di un intervento essenziale per la città di San Benedetto, in quanto è in gioco il futuro di un territorio. "Questo momento di interlocuzione – così Proietti - ci permette di confrontarci con la comunità e fare quei minimi aggiustamenti per arrivare a un primo stralcio funzionale e attivo a tutti gli effetti. L’opera che ci accingiamo a realizzare è il frutto di un lavoro sinergico tra le istituzioni e la struttura commissariale per la ricostruzione, uno straordinario passo in avanti che concretizza la forte aspettativa di un territorio profondamente segnato dal sisma del 2016". Il nuovo polo scolastico sorgerà a ridosso delle antiche mura del centro storico di Norcia. Una scelta, quella di delocalizzare il complesso scolastico, presa di comune accordo tra la Regione, il Comune, la Provincia e il Commissario per la ricostruzione. .