MONTECASTRILLI Inaugurata la 57esima edizione di Agricollina che si svolge al Centro fiere “Don Serafini“. "Il mondo agricolo riunisce le sue migliori energie grazie a questa formidabile vetrina per dare vita ad une delle fiere più importanti dell’Umbria" ha detto il sindaco Riccardo Aquilini aprendo ufficialmente la rassegna. "Un evento che rende omaggio a don Antonio Serafini - ha aggiunto - che per primo ideò i prodromi di quello che oggi è un appuntamento essenziale per il settore dell’agricoltura e della zootecnia". Aquilini - riferiscono gli organizzatori dell’appuntamento - ha rivolto un pensiero sentito a Papa Francesco in occasione del lutto di cinque giorni proclamato dopo la sua morte. Presente in fiera il vice presidente della Provincia Francesco Ferranti che ha portato i saluti del presidente Stefano Bandecchi ed ha sottolineato la grande importanza di Agricollina per la promozione e la crescita del settore agricolo. "Che - ha detto - ha grandi potenzialità e già oggi rappresenta un settore molto importante grazie a produzioni di alta qualità come la chianina, il suino umbro, la filiera olearia e vitivinicola". A Montecastrilli anche la consigliera regionale Laura Pernazza, tutti i sindaci del comprensorio, i rappresentanti dell’Usl 2 e le associazioni di categoria.