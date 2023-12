A Magione c’è aria di festa. Tra musica, luci e dolcetti. Pronti per il taglio del nastro

Tutto pronto per il Natale anche a Magione. Profumo di dolcetti natalizi, il grande albero, luci, folletti, canzoni e, naturalmente, la casa di Babbo Natale, domenica 10 dicembre, dalle 15.30 alle 18.30 in piazza Carpine, per l’apertura delle iniziative in un clima fatato. Bambine e bambini potranno consegnare la loro letterina proprio nelle mani di Babbo Natale ricevendo una sorpresa per poi passeggiare in un vero “paese del Natale“ gustando cioccolata calda, crêpes, bruschette e dolci natalizi, al calore del fuoco tra luci per una inconfondibile magia. Musiche natalizie e canti allieteranno la piazza, imbiancata dalla neve.

Come ogni anno non mancheranno le iniziative promosse dalle scuole locali come “Il mercatino di Natale“ organizzato dalla Scuola dell’Infanzia “Giuseppe Danzetta“ e dagli ospiti della struttura “Comunità Alloggio Ospedaletto“ dove si potranno acquistare decorazioni, addobbi e lavoretti natalizi.

Il Circolo didattico di Magione partecipa invece alle esibizioni del contest “Babbo Natale, Hai 5 minuti per noi?“. Parteciperanno le classi 1^A, 1^B e 2^A di Villa Soccorso e 1^A e 2^A di Agello. Il laboratorio per bambini e bambine “Un dolce nel barattolo“ a cura dell’associazione culturale LiberaMenti, la presentazione del libro “In missione per Babbo Natale“ di Riccardo Finocchi edito da Midgard Editrice completano il ricco pomeriggio di festa in cui non poteva mancare l’attenzione alla solidarietà, elemento che caratterizza da sempre il natale magionese, con gli stand di sensibilizzazione della Misericordia Magione e Avis Magione.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione turistica Pro Magione in collaborazione con Arci e Soms, Cisa e Unitre, le associazioni LiberaMenti e ViviMagione, Avis, Misericordia, scuola “G.Danzetta“, Circolo didattico Magione, Comunità alloggio Ospedaletto, un esempio di come tutte le realtà sociali possono unirsi in un evento dedicato soprattutto ai più piccini. Questo è solo il primo dei tanti eventi in programma nel calendario natalizio di Magione e uno dei tantissimi previsti al Trasimeno.