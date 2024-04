A lezione di nuovi servizi digitali. Corsi gratuiti sull’uso di Spid e Cieid

A scuola di servivi digitali della pubblica amministrazione. Da domani al 30 aprile, ogni martedì, il Punto Digitale Facile di Spoleto cambierà sede, spostandosi negli spazi della Pro Loco Busetti, in via Minervio. Questo trasferimento segna l’inizio di un ciclo di incontri dedicati all’utilizzo di due strumenti digitali fondamentali: Spid (Sistema pubblico di identità digitale) e Cieid (Carta d’Identità elettronica). L’iniziativa, promossa dal Comune e dalla Pro Loco Busetti e che prevede un doppio turno alle 15.30 e alle 16.30, mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell’utilizzo di questi strumenti digitali, che giocano un ruolo sempre più cruciale nella vita quotidiana, soprattutto in un’epoca in cui la digitalizzazione sta trasformando radicalmente numerosi aspetti della nostra società.

"In questo percorso di cambiamento verso la digitalizzazione della pubblica amministrazione – ha spiegato l’assessore Letizia Pesci – creare momenti formativi e di incontro su quelli che sono strumenti ormai indispensabili per il cittadino è sempre più necessario". Lo Spid rappresenta una sorta di “chiave universale“ per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e di altri enti convenzionati in modo sicuro e veloce. La sua adozione consente ai cittadini di svolgere pratiche burocratiche, consultare documenti, effettuare pagamenti e molto altro, tutto comodamente da casa propria o da qualsiasi luogo dotato di connessione internet. La Cied, invece, è la versione digitale della carta d’identità tradizionale, grazie alla quale , i cittadini possono autenticarsi in modo sicuro e accedere a numerosi servizi online, evitando la necessità di recarsi di persona negli uffici pubblici. Durante gli incontri i partecipanti avranno l’opportunità di apprendere come ottenere e utilizzare Spid e Cieid con l’assistenza di personale esperto pronto a rispondere a domande e fornire chiarimenti. Questo ciclo di incontri si propone quindi di rendere più accessibile e comprensibile l’utilizzo di queste importanti risorse digitali, promuovendo al contempo una maggiore inclusione e agevolando i cittadini nell’interagire con la pubblica amministrazione e con i servizi online. "Per chi desidera approfondire le proprie conoscenze sull’argomento o semplicemente ha bisogno di assistenza - sottolinea il Comune – , il nuovo Punto Digitale Facile presso la sede della Pro Loco Busetti sarà aperto e pronto ad accogliere tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo digitale in modo consapevole e sicuro".